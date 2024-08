Napoli-McTominay, l'intesa è vicina: la cifra chiesta dallo United

Innanzitutto Kvara. Il brillante di casa: dopo il tormentone estivo e il vertice in Germania con De Laurentiis, è arrivato a Napoli il suo agente Mamuka Jugeli. Guarda caso a ridosso del rientro dalle vacanze di Adl: il presidente potrebbe essere al Maradona già oggi, e ciò significa che a breve dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per il rinnovo di Khvicha. Magari definitivo. E per il resto, tutto su Scott McTominay. La missione inglese di Manna, atteso stasera allo stadio, non è finita con Lukaku: ieri il ds era ancora in Inghilterra, sulle tracce di McT. Lui, soprattutto lui, centrocampista della nazionale scozzese e del Manchester United che, fatalità, è sceso in campo al Falmer Stadium nella seconda giornata di Premier contro il connazionale e altro uomo mercato azzurro Billy Gilmour. Fino a qualche giorno fa in vantaggio su tutti e ora superato dall’amico. Che il suo acquisto fosse stato congelato in un freezer di riflessioni collettive è parso chiaro a tutti alla lettura delle formazioni della sfida di ieri, Brighton-United: Billy titolare per la prima volta dopo aver disertato tutte le amichevoli estive e dopo aver collezionato appena qualche minuto una settimana fa all’esordio contro l’Everton. Scottie, invece, è partito ancora una volta dalla panchina per poi andare dentro a undici minuti dal novantesimo. Alla fine ha vinto Gilmour, 2-1 per i suoi, ma il primo favorito per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte è rimasto McTominay.