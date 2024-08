Lukaku e McTominay al Napoli, ci siamo: presto le visite mediche

Romelu Lukaku e Scott McTominay si avvicinano al Napoli. Entrambe le operazioni con Chelsea e Manchester United sono in via di definizione. Entrambi i giocatori, infatti, sono attesi oggi a Roma per sostenere poi domattina le visite mediche a Villa Stuart prima della firma con il club azzurro. McTominay si sta preparando ad arrivare in Italia e anche Lukaku è in arrivo nel pomeriggio da Bruxelles.