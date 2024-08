Lukaku al Napoli, ci siamo: tra poco l'arrivo e le visite mediche

NAPOLI - Il Napoli ha rimodellato la spina dorsale della squadra. Doppio colpo definito, formato Premier: Romelu Lukaku dal Chelsea e Scott McTominay dal Manchester United. La notizia è questa, pacchetto completo, centravanti e mediano: ai Blues vanno 30 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni in caso di eventuale futura rivendita; e allo United altri 30,5 . Totale: oltre 60 milioni che vanno ad aggiungersi ai 40 per Buongiorno, ai 30 di Neres e agli 11 di Rafa Marin. De Laurentiis da cinema - da ieri a Venezia - e da re del mercato, inarrestabile anche senza il sostegno degli introiti della Champions (e di qualsiasi coppa). Effetto Conte , programmazione a breve termine, necessità di tornare subito a respirare l’aria pulita dell’Europa che conta e perché no: magari anche lo sfizio di rompere le scatole a tutti, tanto per citare una delle frasi celebri del signor Antonio.

Napoli, oggi sbarca Big Rom

Il primo ad arrivare a Napoli sarà Rom: oggi partirà da Bruxelles per Roma a bordo di un volo privato e poi, di buon mattino, raggiungerà Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Per lui sarà un ritorno, un grande ma fugace ritorno nella città che un anno fa lo ha ammirato e applaudito da centravanti della Roma. Il placet per mettere in moto il meccanismo trasferimento-visite è arrivato ieri: risolti gli aspetti (ostacoli) legati ai diritti d’immagine, il club azzurro ha definito tutti gli altri passaggi burocratici con il Chelsea e i Blues hanno autorizzato i test. A seguire andrà di corsa a Napoli e magari passerà anche a Castel Volturno per l’allenamento del pomeriggio, se i tempi coincideranno: ritroverà Conte, il suo allenatore totem, l’uomo con cui ha reso come con nessun altro in carriera, a distanza di tre anni dal biennio di gol e successi all’Inter. Firmerà un contratto triennale, fino al 2027, a 6 milioni a stagione più bonus (con i benefici del Decreto Crescita).

Napoli, un quinquennale per McTominay

Poi sarà la volta di McTominay. Il titolo è scritto: il Napoli lo ha acquistato, a titolo definitivo, e lui firmerà il classico quinquennale tinto d’azzurro. L’affare è fatto, non si trema più, ma il giorno delle visite mediche non è ancora chiaro: a ieri sera non erano previste, c’erano un po’ di cose da sistemare con lo United, ma la storia è in evoluzione costante e la sorpresa non è mai esclusa nel mercato del calcio. Ovvero: teoricamente dovrebbe svolgerle domani, ancora a Roma e sempre a Villa Stuart, ma l’agenda dei programmi e degli impegni è suscettibile di modifiche in fieri.

Napoli, Lukaku esordirà con il Parma

Sabato, comunque, dovrebbero entrambi sfilare al Maradona in occasione della terza partita del campionato, in programma alle 20.45 contro il Parma: come minimo in panchina. Rom, dicevamo, potrebbe addirittura fare il suo esordio a Castel Volturno in giornata per la prima seduta con i nuovi compagni, mentre per vedere McT servirà un pizzico di pazienza in più. Avendo giocato con lo United fino a domenica, però, è allenato e già pronto all’uso. O comunque dovrebbe: parola a Conte, per carità.

Napoli, altri due colpi in programma

In lista restano ancora due nomi: Billy Gilmour, centrocampista del Brighton che è stato congelato in attesa di sciogliere il nodo della cessione di Osimhen e quelli di Gaetano e Folorunsho. E ancora, il Napoli cerca un esterno destro: il tecnico del Valencia, Baraja, ha bloccato la cessione del portoghese Rendall Correia senza un sostituto, e così Manna s’è messo sulle tracce di Amar Dedic del Salisburgo, Dina Ebimbe dell’Eintracht e Jackson Tchatchoua dell’Hellas. Valutazioni in corso.