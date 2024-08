O'Riley, l'infortunio complica l'affare Gilmour-Napoli: i tempi di recupero

Dopo aver portato a termine le trattative che vedevano protagonisti Romelu Lukaku e Scott McTominay, il Napoli attende di definire alcune operazioni in uscita prima di regalare, eventualmente, un ultimo colpo ad Antonio Conte. Billy Gilmour è un affare in stand-by , con il centrocampista bloccato dal Brighton dopo il grave infortunio di O'Riley . Gli azzurri, dal canto loro, devono sfoltire la rosa, se vogliono davvero procedere con un altro movimento in entrata.

Napoli, in stand-by Gilmour: frenata dopo l'infortunio di O'Riley, costretto ad operarsi

Matt O'Riley sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. È questa la notizia che complica ulteriormente l'affare Gilmour-Napoli, con il Brighton che perderà per diverse settimane l'ex centrocampista del Celtic, nonché punto di riferimento della nazionale danese. Infortunio alla gamba sinistra in seguito ad un violento scontro di gioco, che ha costretto il giocatore ad uscire dal campo dopo soli 9 minuti, contro il Manchester United di Ten Hag. Operazione e tempi di recupero lunghi, come confermato dal manager del Brighton Fabian Hurzeler: "Non so quanto resterà fuori, ma è un infortunio grave, come ci aspettavamo". Congelata, dunque, la cessione di Billy Gilmour, con il Napoli che aveva già manifestato la necessità di dover prima liberare alcuni slot, per poi tentare un eventuale affondo. Gaetano e Folorunsho sono in lista di sbarco, così come Victor Osimhen, che attualmente tiene impegnati Manna e De Laurentiis.