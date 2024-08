Lukaku al Napoli, è ufficiale: il tweet di De Laurentiis e i dettagli

Il tweet di De Laurentiis e l'annuncio del Napoli

Il presidente De Laurentiis ha pubblicato la foto con l'annuncio sui social, su X, come di consueto: "Benvenuto Romelu" ha scritto il patron con la foto del centravanti già in maglia azzurra. Poi anche il Napoli sul proprio sito ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante belga: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea" la nota del club. Di Lukaku ha subito parlato Conte in conferenza stampa.