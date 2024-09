Osimhen al Galatasaray, l'allenatore: "L'ho convinto così"

Victor Osimhen a breve sarà ufficialmente un nuovo attaccante del Galatasaray. Una lunga estate in attesa di novità sul futuro, poi la permanenza a sorpresa a Napoli, quindi l'opportunità colta al volo: quella di ripartire da Istanbul. Attesa per l'annuncio, intanto del centravanti nigeriano ha parlato l'allenatore del club turco, Okan Buruk , a Milliyet.

Il retroscena su Osimhen al Galatasaray

"Ho fatto una videochiamata con il giocatore e si è convinto. Per lui era molto emozionante venire al Galatasaray. 'Una simile opportunità non può essere persa' ha detto. Avevo già da tempo l'idea di giocare con le due punte" ha concluso il tecnico della squadra turca. La seconda punta nelle idee dell'allenatore sarà Icardi, ora infortunato. Attacco di valore e di ex bomber del campionato italiano per il Galatasaray. Aspettando l'annuncio ufficiale per l'arrivo dell'attaccante del Napoli.