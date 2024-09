Osimhen, al Galatasaray scelto il numero di Balotelli: il retroscena

Victor Osimhen al Galatasaray ha scelto il suo numero di maglia: non il 9, quello che ha indossato a Napoli, ma il numero 45. Una decisione non casuale. Il motivo è chiaro ed è semplice. Il 45, infatti, è il numero storico del suo amico Mario Balotelli. Amico che Osimhen non incontrerà in Süper Lig dopo l’addio all’Adana Demirspor.