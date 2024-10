Retroscena Napoli, Skriniar: "Ci sono state possibilità in estate..."

Milan Skriniar e il possibile ritorno in Italia. Non sarà utopia, ma di certo non è stato il momento giusto in estate, quando è stato persino accostato il suo nome al Napoli di Antonio Conte , tecnico che ha avuto modo di allenarlo ai tempi dell'Inter. Lo slovacco, attualmente impegnato con la nazionale per le partite di Nations League, ha svelato il retroscena che ha poi portato alla sua permanenza al Psg .

Skriniar: "Napoli? C'erano molte opzioni"

Dal Napoli all'Al-Nassr, ma non solo. Milan Skriniar resta ai margini della rosa del Psg, come testimoniano i soli 111 minuti giocati in questa stagione, ma in estate c'è stata più di una possibilità di lasciare la capitale francese: "Interesse di Napoli e Al-Nassr? C'erano molte opzioni - ha rivelato al quotidiano Aktuality - perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come nei mesi precedenti. Ci sono state anche possibilità di prestito, quando si è chiusa la finestra di mercato, ma nessuna trattativa è stata portata a termine. Ho discusso della situazione con società, allenatore e direttore generale, quindi abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me restare e lottare per guadagnarmi il posto. Sono felice di essere al Psg, anche se gioco pochi minuti. Aspetterò la mia occasione e lotterò per averla. Mi sono trovato in una situazione simile in passato - ha sottolineato l'ex Inter - e ne sono sempre uscito in qualche modo. Credo che sarà così anche questa volta".