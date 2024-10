"Napoli su Chillwell: Conte vuole l'esterno del Chelsea"

La Serie A si avvicina a grandi passi alla boa del primo quarto di campionato, ma all'esterno del terreno di gioco si lavora già in vista del mercato di gennaio . È il caso del Napoli di Antonio Conte , che in inverno vorrebbe puntellare una rosa che sta facendo benissimo in questo avvio. E dall'Inghilterra si registrano primi rumors importanti: Ben Chilwell rappresenterebbe l'ultima idea per rinforzare la batteria dei laterali azzurri, ma con un occhio alla casella attualmente occupata da Rafa Marin.

Dall'Inghilterra: Chilwell obiettivo del Napoli a gennaio

Dopo aver strappato McTominay e Gilmour alla Premier League, il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe pescare ancora nel massimo campionato inglese. In uscita dal Chelsea c'è Ben Chilwell: secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, il Napoli avrebbe chiesto informazioni ai Blues per l'esterno mancino nato a Milton Keynes, che ha giocato appena 45 minuti in questa stagione. Il classe '96, che non è stato allenato da Antonio Conte all'ombra dello Stamford Bridge, vanta un contratto con il club londinese fino al 30 giugno 2027 e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Non manca la concorrenza, soprattutto in Premier: sull'ex Leicester ci sono Fulham, Ipswich e Crystal Palace, che seguono con attenzione il calciatore.

Sponda partenopea, l'acquisto di Chilwell non significherebbe mettere in discussione la posizione di Leonardo Spinazzola, alter ego di Olivera, bensì quella di Rafa Marin. Il difensore cresciuto nel Real Madrid, infatti, non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A e ha giocato solo in Coppa Italia contro il Palermo, pagando finora l'ingombrante presenza di Alessandro Buongiorno. Per caratteristiche, qualora si tentasse l'affondo a gennaio, non è escluso che Chilwell possa essere adattato nel ruolo di centrale mancino della retroguardia a tre o come quarto di sinistra. Un elemento di esperienza che potrebbe far comodo nella fase cruciale della stagione.