Conte parla all’orecchio di Dorgu: curioso siparietto alla fine di Napoli-Lecce

Partita dagli alti significati 'simbolici' quella vissuta da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Lecce . Oltre al successo degli azzurri, che ha confermato il primato in classifica, anche alcuni gesti del tecnico salentino sono balzati agli onori delle cronache. La 'carezza' alla statua di Maradona è diventata virale, mentre il suo 'incrocio' con il danese Dorgu a fine partita ha aperto la strada ai rumors di mercato.

Conte-Dorgu, il curioso siparietto

Al termine della gara, le telecamere hanno pescato Conte avvicinarsi all'esterno del Lecce, ma oltre al classico saluto di fine partita, il tecnico avvicina a sé il danese e, coprendosi la bocca come ormai consuetudine dei protagonisti del calcio, sussurra qualcosa all'orecchio di Dorgu. Semplici complimenti o un 'invito' a trasferirsi all'ombra del Vesuvio non è dato sapere, anche se non è un mistero che il giocatore fosse già nella scorsa estate sul taccuino di Manna, proprio su indicazione dell'allenatore.