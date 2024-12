Manna e il calciomercato di gennaio: "Pronti a cogliere le occasioni"

Napoli, Manna: "Non vogliamo privarci di Raspadori"

Su Raspadori, che con Conte sta trovando pochissimo spazio, Manna ha commentato: "Non giocare ogni tre giorni può diventare un vantaggio col tempo, ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale".

Manna: "Un difensore a gennaio? Contenti della rosa"

Manna ha poi aggiunto e concluso: "Acquisto di un difensore a gennaio? Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se ci saranno opportunità le coglieremo, ma non siamo alla ricerca di specifici profili".