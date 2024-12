Napoli, risoluzione del contratto per Mario Rui: il comunicato ufficiale

Napoli rescissione per Mario Rui: il comunicato del club

"La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte - si legge nella nota ufficiale della società partenopea - comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera". Poi anche un omaggio sui profili social del club: "Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra". Per il difensore lusitano sono 227 le presenze totali con la maglia del Napoli in tutte le competizioni (con 3 gol e 26 assist a corredo).