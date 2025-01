Mercato Napoli: è Pellegrini la prima scelta per il centrocampo

Mercato Napoli: Danilo dietro e Pellegrini in mezzo

I capitani della Juve e della Roma, due storie parallele che in qualche modo sono accomunate dal destino con i rispettivi club: una è già conclusa, l’altra sembra agli sgoccioli. Danilo lascerà la Juventus, è soltanto una questione di come e quando: Motta non l’ha convocato per Riyad, è fuori rosa, e il Napoli sta aspettando che trovi la quadra per liberarsi. Sì, non ha intenzione di versare l’indennizzo richiesto da Torino per un giocatore di 33 anni che, in virtù di un contratto in scadenza tra sei mesi, è virtualmente un parametro zero. Se l’incastro andrà in scena con tutti i crismi, allora arriverà subito a rinforzare la rosa di Conte: il ds Manna è in attesa, il suo agente italiano De Vecchi è in arrivo e al rientro dall’Arabia - come ha detto anche il dt bianconero Giuntoli - bisognerà arrivare a una soluzione che vada bene a tutti. Altrimenti, beh, Danilo sarà del Napoli a zero dalla prossima stagione; ma è una extrema ratio. Si lavora sul breve, per il presente.

L'ombra dell'Inter sul capitano della Roma

Dicevamo Pellegrini, 28 anni, è la mezzala offensiva in cima alla lista, la prima scelta per il centrocampo: Manna ci sta lavorando da un po’, è una questione complicata per i parametri, per un ingaggio che sfiora i 6 milioni con i bonus (4,5 di base), e da qualche giorno anche per una concorrenza che si staglia all’orizzonte: quella dell’Inter. Alle prese con la questione del malumore di Frattesi, a sua volta intenzionato a cambiare aria e finito proprio sul tavolo della Roma.