Dall'Inghilterra: "Per Rashford c'è l'ipotesi Napoli"

LONDRA - Il nome di Marcus Rashford è tra i più caldi per la sessione invernale di calciomercato. Si è ormai creata una rottura tra il Manchester United , che lo lascerebbe partire al giusto prezzo, e l'attaccante inglese, che però è intenzionato a rimanere in Europa per giocare ai massimi livelli. Ed è per questo motivo, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rashford avrebbe già rifiutato tre offerte arrivate dall'Arabia Saudita , dove gli veniva offerto un ingaggio da 35 milioni di sterline a stagione (oltre 42 milioni di euro).

"Ipotesi Napoli per Rashford"

Secondo quanto riportato dal The Sun, invece, una delle sue possibili destinazioni potrebbe essere in Italia. Tra i suoi estimatori c'è infatti Antonio Conte, che lo porterebbe volentieri al Napoli, con il Manchester United poi interessato ad aprire un dialogo con il club di De Laurentiis per l'acquisto di Victor Osimhen. In azzurro Rashford ritroverebbe tanti ex compagni di squadra, come Romelu Lukaku e Scott McTominay. Da Napoli, però, non ci sono conferme sull'interesse per l'attaccante inglese.