Napoli, si accende il mercato: arriva Scuffet, vertice per Danilo

NAPOLI - Domani è il giorno delle visite mediche di Simone Scuffet con il Napoli. Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione. Affare definito con il Cagliari con la formula del prestito secco. Percorso inverso per Elia Caprile che ritroverà Nicola , suo allenatore a Empoli, e che si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Anche Scuffet, 28 anni, è cresciuto all’ Udinese dopo una lunga gavetta nel settore giovanile, proprio come Meret. Per lui 13 presenze in questo campionato, l’ultima ieri a Monza: ora lo aspetta il Napoli.

Il Napoli su Danilo

Sono ore decisive anche per il futuro di Danilo. De Laurentiis è pronto a ingaggiarlo, ma a zero, senza alcun indennizzo per agevolare il suo addio dalla Juventus. Per questo l’agente del giocatore, nei prossimi giorni, avrà un colloquio con il club bianconero. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo rapido per i titoli di coda. Solo dopo entrerebbe in gioco il Napoli, che aspetta Danilo subito, altrimenti lo accoglierebbe da svincolato in estate. L’accordo già c’è.

Pellegrini della Roma

Il derby può cambiare il destino di Pellegrini. Protagonista con gol, il centrocampista della Roma è nel mirino del Napoli, ma la notte di ieri, contro la Lazio, può essere di svolta per «il capitano e figlio di Roma» come ha tenuto a ricordare il ds Ghisolfi parlando del futuro del giocatore. Il Napoli è da tempo in prima fila, Pellegrini piace per l’immediato e per il futuro, è un profilo gradito al ds Manna, che da giorni sta provando a convincerlo. All’età di 28 anni, è nel pieno della propria espressione calcistica e il Napoli lo sa bene, per questo ci pensa non come rinforzo tampone, non solo, ma come investimento a lungo termine, ma ora gli scenari potrebbero anche cambiare e le riflessioni restano valide per le alternative, Fazzini dell’Empoli (Lazio in vantaggio) e Casadei del Chelsea.

Gli altri affari

Gennaio sta entrando nel vivo, tra entrate e uscite. Domenica, ad esempio, occhi puntati su Daniele Ghilardi, giovanissimo centrale dell’Hellas Verona, classe 2003, osservato speciale al Maradona. Le parole di Spinazzola dopo Fiorentina-Napoli lasciano aperte le porte dell’addio. Proprio i viola sono in pressing, ma non solo. Valigia pronta per Folorunsho: nei prossimi giorni si perfezionerà la sua cessione alla Viola. Con Juan Jesus tolto dal mercato, può partire Rafa Marin che piace al Como e al Villarreal. Zerbin andrà al Venezia.