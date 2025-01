Napoli, Hasa in arrivo dal Lecce: visite mediche per il trequartista ex Juve

Luis Hasa sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli . Il trequartista ex Juve , di proprietà del Lecce , è atteso a in città nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. La trattativa era già stata conclusa un mese fa da Manna, che per ovvi motivi, dati i suoi trascorsi in bianconero. conosce molto bene Hasa.

Hasa, l'addio alla Juve e la parentesi a Lecce

Classe 2004, Hasa non ha trovato spazio in Salento dove è sceso in campo una sola volta: lo scorso 24 settembre in occasione del secondo turno di Coppa Italia al Via del Mare contro il Sassuolo (0-2). Hasa ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell'Italia collezionando, finora, tre presenze con l'Under 21. All'attivo 38 presenze con 2 gol e 7 assist in Serie C (di cui 6 presenze e un assist nei playoff).