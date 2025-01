Napoli, arriva Billing dal Bournemouth

Il Napoli è vicino a Philip Anyanwu Billing. Sarà lui, il centrocampista danese del Bournemouth di 28 anni, l’uomo che prenderà il posto di Michael Folorunsho nella rosa di Conte. Arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni. Le parti sono vicine alla chiusura. Il giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per le visite a Villa Stuart. Via libera per Folorunsho alla Fiorentina, domani le visite.