Chi è Billing, il giocatore vicinissimo al Napoli: le caratteristiche

Billing, chi è il giocatore vicinissimo al Napoli

Classe '96, è nato a Copenaghen da mamma danese e padre nigeriano. Il centrocampista mancino cresce nelle giovanili dell'Esbjerg, fino a quando a 17 anni si trasferisce in Inghilterra all'Huddersfield. Con il club conquista la storica promozione in Premier League nel 2017, rimanendo nella massima serie per due stagioni. Nel 2019 il Bournemouth investe più di 16 milioni di euro per acquistare il giocatore, ma alla prima stagione retrocede. In Championship vive i suoi momenti migliori: 21 gol e 15 assist in 114 partite, un rendimento ottimo (per un centrocampista utilizzato davanti alla difesa) che gli permette di conquistare anche la convocazione della nazionale maggiore danese. Nelle ultime due stagioni in Premier si è rivelato un pilastro delle Cherries, mentre nell'ultima sta faticando a ritrovare il suo spazio. Appena dieci presenze, di cui una sola da titolare.

Le caratteristiche e la maglia per Ucraina e Palestina

Alto 1,93m, ma non molto abile di testa per evitare di infortunarsi, come ha rivelato in un'intervista al Times. Nasce come centrocampista centrale, ma negli anni si è fatto apprezzare anche in zona realizzativa. Nello scacchiere di Conte potrebbe essere la prima alternativa ad Anguissa, ma può ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo. Una pedina duttile che farà comodo all'allenatore. Dal lato sociale, nell'ottobre del 2023, si era fortemente schierato contro le guerre in Ucraina e Palestina, mostrando dopo un gol una maglia per sensibilizzare sulle condizioni dei bambini.