Napoli, rivoluzione francese: Kvaratskhelia al Psg la prossima settimana

Khvicha Kvaratskhelia, l’uomo che sconvolto il mercato d’inverno, ha cominciato lentamente ad allontanarsi dal Napoli: domani salterà la partita contro il Verona dopo aver saltato quella con la Fiorentina. Affaticamento, la causa . Procede più spedita, invece, la trattativa con il Psg per la sua cessione : il closing, come si dice per i grandi affari come questo, è in agenda la settimana prossima. L’inizio di una nuova era. L’inevitabile rinnovamento di un progetto nuovo ad appena sei mesi dalla nascita: a giugno l’incedibilità di Kvara è stata una delle clausole-Conte; a gennaio la storia è cambiata. L’esperienza, del resto, insegna: il caso Allan del 2019, una lunga serie di affaticamenti muscolari e mancate convocazioni nel bel mezzo della trattativa con il solito Psg; per non parlare dell’anno di poca grazia post scudetto e tanti tormenti di Osimhen , nell’estate 2023 a un passo dalla cessione agli immancabili parigini e poi blindato da Adl. Controvoglia: tanto da accettare il prestito al Galatasaray senza Champions, lui che sognava Premier, Parigi e grande Coppa, pur di cambiare aria. Legittima e rispettabile scelta. Come quella di Kvara: ha deciso di non rinnovare, ha accettato il Psg e ora attende di partire.

L’affare

Il Napoli, però, resta. E restano Conte e l’ambizioso progetto che De Laurentiis ha inaugurato con lui e il ds Manna: sceglieranno la strategia migliore, con un’ottantina di milioni in più e magari anche altro a disposizione. Per la precisione: il club azzurro vuole 80 milioni per chiudere l’affare e non scenderà mai al di sotto dei 75 che il Psg è più incline a versare tra commissioni e varie, ma con Parigi si valuta anche l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione. Magari in prestito fino a giugno e poi si vedrà. Lui, con Conte, ha vinto lo scudetto all’Inter, ha 29 anni e credenziali doc. Il Napoli riflette, soprattutto sui costi dell’ingaggio, forte anche del fatto di avere l’accordo con Danilo. A proposito: il capitano della Juve sta trattando con i bianconeri la sua uscita ma entro fine mese dovrebbe essere liberato e potrà unirsi al gruppo. Al massimo, se le cose non dovessero andare per il verso giusto, arriverà a luglio a parametro zero.

Gli esterni

L’incasso di Kvara sarà un tesoro da investire ma anche da maneggiare con cura: il Napoli avrà una cassaforte e in estate aggiungerà anche quella di Osimhen, altro uomo da 75 milioni di euro di clausola, e va da sé che se arriverà l’occasione giusta sarà sfruttata al volo. Altrimenti, in questo mese si potrà anche ragionare di prestiti: tipo quello di Federico Chiesa, 27 anni, esterno destro di piede destro che completerebbe il parco con i mancini Neres e Politano. Minuti con il Liverpool finora: 104. Presenze: 4. Causa: soprattutto un infortunio. Lui non vuole andare via e anzi vuol chiudere la stagione in Premier, ma il Napoli è alla finestra. A guardare il panorama del Merseyside ed eventuali cambi di rotte. In lista, in cima, c’è sempre Edon Zhegrova, 25 anni, nazionale kosovaro del Lilla che sulla fascia destra corre e dribbla come un fulmine: chiedere alla Juve in Champions. Il suo club fa muro, esattamente come ha fatto muro il Bologna per lo svizzero Dan Assane Ndoye, 24 anni: non ha intenzione di cederlo. La storia, comunque, è appena cominciata. Serve un pizzico di pazienza: il mercato è ancora lungo.

A centrocampo

Il Napoli monitora ancora anche le situazioni di Davide Frattesi con l’Inter e Lorenzo Pellegrini con la Roma: non è mica escluso che l’incasso di Kvara sia investito per rinforzare due reparti. In uscita: Michael Folorusho da ieri è un giocatore della Fiorentina, mentre Rafa Marin presto lo diventerà del Villarreal. Lunedì dovrebbe essere il giorno di Alessio Zerbin al Venezia.