Mercato Napoli, la lista degli acquisti per il dopo Kvara: ci sono anche idee nuove

E ora, la caccia al sostituto. Cioè, già da qualche giorno. Il Napoli è all’opera sul mercato per trovare al più presto uno o anche due giocatori che possano rinforzare la squadra. Prima in classifica, reduce da cinque vittorie consecutive ma alle prese con la caduta di una delle stelle più luminose del suo firmamento. Per intenderci: in estate Conte ha blindato Kvara insieme con Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka individuando in lui uno dei quattro pilastri imprescindibili del suo progetto . Le cose sono cambiate strada facendo, certo, ma il Napoli sta perdendo e anzi teoricamente ha già perso il suo talento più puro, tutto istinto e giocate irresistibili nelle giornate di grazia. In questa stagione, per la verità, la migliore versione di Kvara s’è ammirata a sprazzi , mai con continuità, ma è chiaro che il vuoto sarà notevolissimo.

Napoli, pressing sul Manchester United per Garnacho

E così, identikit di un potenziale da garantire a Conte: il signor Antonio ha individuato in Alejandro Garnacho Ferreyra, 20 anni, nazionale argentino dello United, il nuovo estro da sprigionare sulle fasce. Destra e sinistra (a piede invertito). Per lui, la prima richiesta dei Red Devils è 60 milioni di sterline, oltre 70 milioni di euro, mentre il Napoli è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro tra base fissa e bonus. I Red Devils, alle prese con la morsa del Fairplay finanziario, considerando la provenienza di Garna dall’academy possono registrare sui libri contabili un profitto netto con la sua cessione. E vogliono capitalizzare al massimo. Manna ha già parlato con gli agenti del giocatore e continuerà a farlo: incontro a Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione e i margini di manovra.

Conte aspetta Danilo, per l'attacco piace anche Ndoye

Parallelamente aperti i canali che portano al kosovaro del Lilla, Edon Zhegrova, 25 anni; al tedesco Timo Werner, 28 anni, con il Tottenham; e a Dan Assane Ndoye, 24 anni, esterno svizzero del Bologna. Il club emiliano ha alzato il muro, non vuole cederlo, ma il Napoli continua a lavorare forte anche dell’interesse dei rossoblù per Cyril Ngonge. Può essere una chiave tecnica. La partenza ormai molto prossima di Rafa Marin verso il Villarreal, questione di giorni con accordo già definito in tutti i contorni, e l’esclusione di Skriniar dall’operazione che condurrà Kvara al Psg, spalanca di fatto le porte del Napoli a Danilo. Soprattutto alla luce dello stato avanzato dei lavori per la risoluzione del suo contratto con la Juventus, in anticipo rispetto alla naturale scadenza di giugno. L’ormai ex capitano bianconero ha già l’accordo con il nuovo club: Conte lo aspetta. Pazienza e calma, verrebbe da dire. Con verosimile possibilità di chiusura nei pressi o subito dopo Napoli-Juventus del 25 gennaio.