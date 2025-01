Calciomercato Napoli in diretta: Kvaratskhelia, Garnacho e Danilo, segui tutte le trattative

Il calciomercato del Napoli è pronto a vivere un giorno cruciale: da Kvaratskhelia al Psg, alle trattative per portare in azzurro Garnacho dal Manchester United e Danilo dalla Juve, ma non solo. Notizie, indiscrezioni, retroscena sulle operazioni in entrata e in uscita degli azzurri di Antonio Conte di oggi, 16 gennaio: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.