Napoli, Garnacho e Danilo in 48 ore: il mercato si infiamma

Il Napoli è tornato da Bergamo ed è stato travolto da cinquemila tifosi a Capodichino: una notte di festa e sogni. All’alba di un’altra settimana in cima alla classifica - la quattordicesima - che culminerà nella sfida di sabato con la Juventus al Maradona, già sold out da giorni. Non sarà mai una partita qualsiasi . Come mai banali sono le dichiarazioni e i concetti di Antonio Conte: l’anima della festa e della squadra. L’autore di un capolavoro che dopo 21 giornate e 5 mesi di campionato - dal 18 agosto al 18 gennaio - comincia ad attrarre folle di visitatori. Il Napoli non è più il cigno spaventato che un anno fa dilapidava il patrimonio dello scudetto, ma è tornato la grande squadra che ha vinto quel titolo. Però ben diversa: senza Osi, Kvara, Zielinski, Lozano, Mario Rui, Elmas e Kim ma con Neres, Lukaku, McTominay, un Buongiorno che le ultime cinque vittorie le ha applaudite dal box infortuni e una vecchia guardia scintillante come e più di due anni fa. Curando ogni dettaglio e superando ogni ostacolo - l’ultimo: la cessione di Kvara -, Conte ha plasmato un Napoli con la pazienza del ragno, la furbizia della volpe, il coraggio del leone, il veleno del cobra. Nulla è casuale nel cammino della squadra e non dovrà esserlo anche il mercato: lo scudetto che sembrava una chimera estiva e un sogno autunnale, oggi è un obiettivo possibile. Soprattutto con un paio di rinforzi da scudetto .

Napoli-United, incontro per Garnacho

Il primo nella lista d’inverno è Alejandro Garnacho, sempre lui, il ventenne esterno argentino dello United che ieri è entrato al 64’ della sfida persa a Old Trafford con il Brighton. Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni di euro ma i Red Devils, stretti nella morsa del Fairplay finanziario, vogliono capitalizzare al massimo la cessione di un prodotto dell’Academy che a bilancio sarebbe profitto netto e hanno sparato 60 milioni di sterline. Il club azzurro potrebbe arrivare a 60 milioni di euro: potrebbe, e comunque non oltre. L’accordo con Garnacho è vicino, sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore: domani, al massimo dopo. Gli inglesi, tra l’altro, trattano con il Lecce l’acquisto di Dorgu, un esterno sinistro per un altro: potrebbe essere la settimana dell’incastro. Anche il Chelsea è interessato a Garnacho, ma i Blues devono prima vendere per acquistare. Piste alternative: lo svizzero Dan Ndoye del Bologna, 24 anni. La suggestione: Mattia Zaccagni, 29 anni, che ieri ha dichiarato di non voler lasciare la Lazio.

Il Napoli aspetta Danilo

Oggi, nel frattempo, dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus. È il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli. Da tempo. Il fatto è che su di lui sono piombati anche il Brighton ma soprattutto il Flamengo e il Santos. Brasile, casa. E dunque dubbi, ispirati soprattutto dalla voglia della sua famiglia di rientrare in patria. Danilo, però, sembra deciso: è pronto a scegliere il Napoli e ad aiutare Conte e la squadra a inseguire lo scudetto. Per esperienza, qualità e duttilità è un colpo all’altezza delle ambizioni. Se le cose andranno come spera il club, arriverà dopo la partita con la Juve. Da copione.