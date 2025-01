Napoli, Garnacho torna in stallo e Conte parla con Adeyemi

NAPOLI - In un momento pieno di incertezze, dubbi e strategie c’è una verità inconfutabile: è stato il mercato degli esterni d’attacco di sinistra. Le vecchie ali hanno agitato l’intera sessione e l’effetto domino, probabilmente, l’ha innescato proprio la cessione di Kvara al Psg . Da quel momento, l’inferno sulla fascia: i destini di Napoli, Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund e Lecce si sono incrociati, ritrovandosi in certi casi faccia a faccia da avversari sullo stesso obiettivo e in altri da controparti di una trattativa allo stesso tavolo. Tre, gli uomini al centro delle storie ora sempre più tese degli ultimi dieci giorni di un mercato di gennaio potenzialmente destinato a lasciare il segno. Una traccia già profonda dopo il passaggio di Kvaratskhelia al Psg, ma forse è stato solo l’inizio: in copertina ora ci sono Alejandro Garnacho dello United , Karim Adeyemi del Borussia , Patrick Dorgu del Lecce . Il Napoli? Interessato a tutti e tre: vuole, o meglio vorrebbe prendere uno tra Garna e Adeyemi immediatamente, prenotando l’altro per l’estate. Garnacho, però, piace molto anche al Chelsea , che precedentemente aveva avanzato una trattativa con Adeyemi per la prossima estate. E Dorgu, a sua volta, è sul tavolo dello United, che però lo vuole subito soprattutto in vista della cessione del suo esterno, e lui stesso spinge per andare a Manchester. Se i prossimi non saranno dieci giorni di pazzesca confusione, beh, è difficile immaginarne altri.

Contatto con Adeyemi

La storia di ieri relativa al Napoli, riassunta in pochi concetti: l’affare Garnacho è sempre più complesso, sia per la distanza economica che resta sia perché il Chelsea comincia a fare molto seriamente per l’argentino, ventenne che Amorim ha schierato dal primo minuto in Europa League contro i Rangers. Il ds Manna ha tenuto vivi i contatti anche ieri, ma l’offerta non cambia: 50 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta dei Red Devils non si schioda da 65. I Blues, così, si sono catapultati su Garna. Lasciando campo sicuramente più libero per Adeyemi, 23 anni, vecchio obiettivo che anche il Napoli aveva provato ad avvicinare qualche settimana fa, riscontrando chiusura. Il ds Manna con il Borussia potrebbe chiudere tra i 45 e i 50 milioni di euro: a Dortmund sono dentro il ciclone dell’esonero di Şahin e in piena rivoluzione tecnica, e così gradualmente la storia s’è riaperta. Autorizzati anche i colloqui con il giocatore: va convinto lui. Va superata la sua ritrosia: non vorrebbe lasciare la Bundes a gennaio ed era attratto dalla prospettiva di sbarcare in Premier d’estate. Ieri, però, ha avuto un contatto diretto con Conte, al telefono: insomma, il Napoli è in pressing. Da un punto di vista contrattuale è un obiettivo perfetto: ora ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione.

La situazione di Dorgu e Pongracic

Karim è un mancino, come Neres-Ngonge-Politano, mentre Garnacho è un destro naturale: resta sempre la prima scelta, ma se lo United non si avvicina diventerà automaticamente una vecchia scelta. Nel frattempo, ieri Manna ha parlato con l’agente di Dorgu, altro ventenne in copertina: se la trattativa con lo United non andrà a buon fine, il Napoli si candida sempre per l’estate. Valore: 30 milioni. In difesa, il nome prediletto resta Marin Pongracic, 27 anni, ma la Fiorentina ha alzato il muro per il prestito e prospetta una super valutazione in caso di cessione. Il giocatore, finora impiegato pochissimo da Palladino, è molto attratto dalla prospettiva Napoli: i prossimi saranno giorni intensi anche sotto questo aspetto.