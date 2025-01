Mercato Napoli: i giorni chiave  per Garnacho  e Adeyemi 

NAPOLI - La lista per l'erede di Kvaratskhelia è sul tavolo: «Garnacho e Adeyemi sono due giocatori che piacciono, ma non sono gli unici. Cercheremo di vagliare le opportunità che si possono presentare, stiamo valutando un po' di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato». Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, mette le cose in chiaro. Lo fa a Dazn prima della partita contro la Juventus. «Vogliamo fare il possibile per migliorare la rosa dopo l'addio di Kvaratskhelia. Non ci tiriamo indietro, ma rispetteremo i nostri parametri non solo per i cartellini ma anche per gli ingaggi».