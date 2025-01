Napoli, giorni decisivi sul mercato: Manna su Adeyemi, stallo per Garnacho

NAPOLI - Il Napoli ha battuto la Juventus collezionando la settima vittoria consecutiva , la diciassettesima in campionato, con tre sconfitte e due pareggi a coté. Totale: 53 punti. Bilancio parziale: in ventidue giornate, Antonio Conte ha messo insieme tutti i punti collezionati nell’intero campionato scorso. Squadra trasformata, rinata, feroce. Capace di vincere straripando, attraverso la pazienza o in rimonta (quattro volte, le ultime due in serie con Dea e Juve). Il Napoli di Conte ha una personalità straordinaria e un’anima infinita: pressa, attacca, difende e lotta dal primo all’ultimo istante. Non si ferma mai. È diventato concreto, ha imparato a chiudere le partite senza mai dare l’impressione di scricchiolare. E nessuno di quelli che il tecnico chiama a fare la «guerra sportiva» che s’aspetta sempre e ogni tanto evoca, delude le sue aspettative: c’è un’immagine di Simeone che nei minuti finali della sfida con la Juventus si tuffa a pesce , di testa, su un pallone che rotola sul campo pur di non perderlo. Il Cholito ci ha letteralmente messo la faccia, l’ha pure rischiata. E citando un film di uno strepitoso Leo DiCaprio lupo di Wall Street, si potrebbe anche dire che i ragazzi di Conte non accettano mai un no come risposta.

La chance

Ma questi sono anche i giorni di altre risposte attese dal club e dall’allenatore: quelle sul mercato. Il Napoli ha perso in un fazzoletto Buongiorno, Kvara e poi Olivera, uscito di scena per un mesetto alla vigilia della partita con la Juve. La panchina, all’improvviso, è diventata corta in maniera inversamente proporzionale alla crescita della squadra e delle ambizioni: con questa classifica, il mercato è una vera chance di provare in qualche modo a rendere meno ampio l’improponibile gap con l’Inter in termini di profondità di rosa e soluzioni.

La risposta alle assenze

Urge un rinforzo in attacco, la partenza di Kvaratskhelia ha creato una voragine, e anche in difesa la coperta comincia a essere corta (Rafa Marin non ha mai esordito in campionato e ha voglia di andare al Villarreal). La copertina, però, è dedicata all’attacco. Agli esterni: e oggi sarà una giornata molto importante sul fronte tedesco. Il ds Manna attende la risposta definitiva di Karim Adeyemi, 23 anni, esterno del Borussia Dortmund che di recente ha rifiutato il trasferimento a metà stagione ma che all’improvviso è tornato d’attualità dopo la frenata con il Manchester United per la prima scelta Alejandro Garnacho. Titolare anche ieri contro il West Ham, per la seconda volta consecutiva in Premier e per la terza in quattro partite in serie tra campionato ed FA Cup. Amorim lo sta rilanciando, la valutazione resta molto alta e le distanze non si riducono: lo United non si schioda dai 60-65 milioni di euro, a fronte di un’offerta che con i bonus può spingersi fino ai 55 milioni (50 più 5). Una cifra che gli inglesi non accettano, anche per l’irruzione sulla scena del Chelsea, interessato a Garna nonostante la sollevazione popolare per la rivalità tra i club.

Il trend

Con il Borussia, invece, la storia sembra più alla portata: cifre più compatibili, si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto. Riflette, valuta. Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate. Manna attende una risposta definitiva: è pronto a partire per chiudere se arriverà un segnale positivo.