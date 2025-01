Il Galatasaray offre 65 milioni al Napoli per Osimhen: la risposta di De Laurentiis

Il Galatasaray ha provato ad acquistare Victor Osimhen. Subito, in questa sessione di mercato: offerta da 65 milioni di euro al Napoli, 10 in meno rispetto al valore della clausola inserita nel suo contratto e già attiva per la finestra di gennaio, ma De Laurentiis ha gentilmente declinato la proposta. Due mosse piuttosto prevedibili, verrebbe da dire: il Gala ha registrato l’intenzione di Victor di concludere la stagione a Istanbul - lo ha dichiarato e non è uno che spara parole tanto per - e ci ha provato sperando di ottenere uno sconto; e ADL ha ovviamente ritenuto di aspettare. Osi sta viaggiando a ottime medie , è nel pieno del vigore fisico ed è ancora giovane (26 anni compiuti a dicembre): va da sé che il presidente preferisca attendere l’estate così da ottenere per intero l’ultima somma stabilita prima della cessione in prestito in Turchia, avendo già ridotto la clausola da 120 a 75 milioni.

I dettagli

Per la cronaca: a gennaio, soltanto il Gala avrebbe avuto la possibilità di acquistare Osimhen versando 75 milioni (con il suo consenso, certo), mentre gli altri club eventualmente interessati avrebbero dovuto investire 81 milioni. Così divisi: 75 per il Napoli e 6 per il Gala a titolo di indennizzo per - diciamo così - il disturbo. Da giugno, invece, il valore sarà per tutti di 75 milioni di euro; il Napoli, tra l’altro, s’è anche messo al riparo da qualsiasi eventualità inserendo nell’ultimo accordo sottoscritto con il calciatore prima del trasferimento un’opzione di rinnovo del contratto dal 2026 al 2027 a proprio favore.

I gemelli d'oro

Se Kvara è stato l’uomo del mercato d’inverno, Osimhen sarà di certo il frontman della sessione estiva: una fonte di guadagno notevole, un tesoro da sfruttare in vista della prossima maratona, tenendo anche d’occhio i bilanci. Vale la pena ricordarlo: in estate il Napoli ha investito oltre 150 milioni di euro (bonus compresi) per una campagna acquisti faraonica intrapresa senza il sostegno degli introiti Champions. Rinunciando tra l’altro all’incasso strepitoso che proprio la cessione di Osimhen con Kvaratskhelia al Psg avrebbe fruttato: 220 milioni per entrambi. E invece: per Khvicha sono arrivati a inizio gennaio 70 milioni - di cui una fetta servirà a finanziare il mercato di riparazione in questi ultimi e frenetici giorni -, mentre per l’ex gemello scudetto l’idea è incassare i 75 della clausola. Valida esclusivamente per l’estero, tra l’altro: se qualche club italiano avesse intenzione di acquistarlo, insomma, dovrebbe andare a bussare direttamente alle porte degli uffici della FilmAuro di Palazzo Bonaparte, a Roma. Si vedrà. Nel frattempo, Victor continua a fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni: gol. Uno dietro l’altro: 12 in quindici giornate di Süper League, oltre ai 4 collezionati nelle cinque partite giocate in Europa League.