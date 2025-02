Calciomercato Napoli, tutto su Saint-Maximin: il piano. Niente da fare per  Garnacho

Sfumati i sogni Garnacho e Adeyemi, sbarrata la strada per Lang e tramontata ancor prima di prendere forma la suggestione Chiesa, il Napoli ha cominciato a tamponare l’addio di Kvara in attesa dell’estate con un’operazione last minute ricamata con l’Al-Ahli via Fenerbahçe: ieri il ds Manna ha accelerato per il prestito fino a giugno di Allan Saint-Maximin, esterno sinistro francese che il 12 marzo compirà 28 anni , già sei mesi in prestito in Turchia con Mourinho e poi l’occasione improvvisa di arricchire la sua carriera con la Serie A dopo Bundes, Ligue 1, Premier, Saudi e Süper Lig. Dopo aver registrato l’ultima e definitiva chiusura sul fronte Garnacho, innanzitutto per le distanze economiche con il giocatore e poi per la nuova e netta posizione di Amorim («Voglio tenerlo»), Manna ha deciso di affondare sull’alternativa alle prime scelte ritenuta più valida per colmare almeno numericamente il vuoto lasciato in rosa da Kvara e per offrire a Conte soluzioni soprattutto a partita in corso. Affare da 4 milioni.

Napoli, tutto sull'operazione Saint-Maximin: occhio al tempo

Il Napoli e Saint-Maximin hanno l’accordo e lui scalpita sin da ieri per partire, ma la conclusione dell’affare è legata a una serie di passaggi burocratici che non dipendono dal club azzurro: a cedere il giocatore a titolo temporaneo deve essere il proprietario del cartellino, e dunque l’Al-Ahli, ma il mercato arabo ha chiuso i battenti alle 22 italiane di ieri, le 24 locali, e poiché il rientro da un prestito è equiparato a un’operazione in entrata, con il Fenerbahçe è andata in scena una folle corsa contro il tempo per risolvere l’accordo. In ogni caso, l’Al-Ahli ha garantito al Napoli la possibilità di ottenere una deroga, in virtù di precedenti che hanno fatto giurisprudenza: oggi sarà la giornata della chiarezza. Possibilmente della chiusura. Saint-Maximin, protagonista nel 2017 con la maglia del Nizza di buone prestazioni in una doppia sfida contro il Napoli nei playoff di Champions, ha talento, dribbling e buone doti in velocità in campo aperto, pur non brillando in continuità. Dovrà spaccare le partite quando servirà, o comunque provare a farlo, e fornire soluzioni alternative a Neres e Politano. In Turchia ha collezionato 16 presenze in campionato, di cui 11 dal primo minuto, con 3 gol e 3 assist; e ancora, 2 nelle qualificazioni in Champions e 6 in Europa League, ma non l’ultima di giovedì contro il Midtjylland, fuori ufficialmente per un problema fisico che però somiglia tanto a un fastidio da saluti imminenti.

Sono saltate le prime scelte: niente Garnacho e Adeyemi

Manna ha provato a tenere aperti fino alla fine i contatti con lo United per Alejandro Garnacho, il primo nome di Conte dopo l’addio di Kvara: 55 milioni l’ultima valutazione del club inglese e 10 milioni lordi l’ultima richiesta del suo entourage, no way. Niente da fare. I 70 milioni incassati dal Psg per la cessione di Khvicha hanno prodotto un effetto cappio: tutta Europa sa che il Napoli ha un tesoro e i prezzi, già lievitati enormemente in questa sessione di mercato, sono cresciuti ancor di più. Manna ha lavorato anche per Karim Adeyemi del Dortmund, ma il giocatore ha sempre rifiutato, e Noa Lang del Psv, ma gli olandesi l’hanno bloccato. E alla fine, dopo aver valutato Francis Amuzu dell’Anderlecht, 25 anni, si è affidato a Saint-Maximin.