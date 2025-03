Lucca al Napoli, si scatena l'asta: quale cifra serve per chiudere con l'Udinese

Quando Lorenzo Lucca mise piede per la prima volta al Maradona, il 27 settembre 2023, sembrava un pesce fuor d’acqua. L’Udinese, al di là di un gol capolavoro di Samardzic, crollò sotto i colpi del Napoli, sconfitta per 4-1 dai gol di Zielinski, Osimhen, Kvara e Simeone. In quella serata, il centravanti torinese apparve spaesato, timido, quasi fuori posto. Era alla sua prima stagione in Serie A dopo l’esperienza in Olanda con l’Ajax, un salto importante che necessitava di tempo per essere assorbito. Poco più di un anno dopo, il 9 febbraio scorso, Lucca è tornato a Fuorigrotta con un’altra faccia. Più maturo, più aggressivo, con la determinazione di chi ha capito come si sta nal campionato italiano. Ha lottato su ogni pallone, ha battibeccato con Di Lorenzo e non ha mai tirato indietro la gamba. Insomma, è cresciuto. E con lui anche l’interesse delle big. Su di lui ci sono il Napoli e l’Inter, pronte a darsi battaglia - evidentemente - non solo per arrivare al titolo ma anche sul mercato.