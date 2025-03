Zhegrova: tutte le cifre dell'affare e la strategia per il primo regalo a Conte

NAPOLI - La ricerca, quella che si è interrotta alla chiusura del mercato invernale dopo i tentativi per Garnacho e Adeyemi , continua. Il Napoli aspetta un nuovo esterno, una sorta di erede di Kvaratskhelia , un altro dribblomane capace di rompere gli schemi, cambiare volto alla squadra e alle partite, far divertire i tifosi con uno stile in grado di coniugare bellezza ed efficacia , gol e vittorie, allegria e praticità. Tutte queste caratteristiche sono raccolte nel calcio ampio di Edon Zhegrova, un giocatore che piace da tempo e che rappresenta l'identikit dell'esterno ideale che il Napoli vorrebbe regalare al suo allenatore. Il primo colpo per l'Europa, per il ritorno in Champions League.

Zhegrova, primo colpo per il ritono in Europa

Il mancino del Lilla, 26 anni il 31 marzo, è un calciatore che l'allenatore apprezza tantissimo. Rientrerebbe nelle necessità, ribadite spesso da Conte in conferenza, di una rosa per il prossimo anno sempre più ampia, di qualità, con giocatori capaci di garantire inedite soluzioni anche offensive, scelte alternative in vista dei tanti impegni. Zhegrova è un'ala offensiva che ha nei piedi rapidità, tecnica, spunti, imprevedibilità, quel senso pratico di chi, appena ricevuta palla, prova una giocata a effetto: tunnel, serpentine, rigori conquistati, reti. Tutto nel suo bigliettino da visita che il ds Manna conserva con cura tra le tasche del mercato.

La corte del Napoli per l'esterno del Lille

Il Napoli aveva fatto un tentativo già a gennaio, il Lilla si era opposto all'addio a metà stagione. Lui, invece, aveva aperto al trasferimento. Lo stesso Zhegrova ha annunciato di non voler rinnovare e si aspetta di poter partire a giugno. Il prezzo è tra i 20 e i 25 milioni , anche perché il suo contratto scade nel 2026 e quest'anno il giocatore è out da gennaio per un problema fisico. Il rientro, comunque, è vicino. Il Napoli riprenderà i contatti. Edon è simbolo di un calcio autentico che nasce per strada prima di incontrare l'educazione tattica, la disciplina, la fatica oltre il talento. Il kosovaro, compagno di nazionale di Rrahmani, accende la fantasia, illumina le partite, fa sognare la folla. Lo ricorda bene la Juve, incrociata in Champions: grandi giocate e assist super per il gol di Jonathan David.