Napoli, Mittelstädt piace al ds Manna: è già amore con la città

Gli indizi social

Mittelstädt su Instagram segue anche il Napoli e segue il capitano, Di Lorenzo, che ricambia il follower. Non sarebbe la prima volta che dai social parte un indizio di mercato. D’altronde il difensore dello Stoccarda è un giocatore che piace al ds Manna. Il suo profilo è coerente coi rinforzi utili in vista della prossima stagione con una rosa che dovrà essere più profonda per il ritorno in Champions League.