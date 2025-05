Napoli, c'è David dopo De Bruyne. All in dell'Al-Hilal su Osimhen

ROMA - Kevin De Bruyne è il primo acquisto che Conte potrebbe ritrovarsi in rosa nel caso in cui decidesse di continuare l’avventura iniziata meravigliosamente con lo scudetto . Ma non finisce mica così: il Napoli ha in pugno anche Jonathan David . Il ds Manna ha scritto e De Laurentiis ci ha messo la firma: un fuoriclasse senza età e un attaccante formidabile sembrano due ottimi argomenti di ingresso, per introdurre il futuro della squadra che verrà. E Adl, dicevamo, vuole a ogni costo che a guidarla sia Conte .

Napoli, uno e due

Il mercato non è ancora cominciato ufficialmente, compresa la parentesi anticipata in virtù del Mondiale per club, eppure il Napoli si sta comportando all’altezza del titolo conquistato sul campo neanche una settimana fa: sono strategie da scudetto. Completamente diverse rispetto al passato, considerando che sia De Bruyne sia David sono parametri zero, e decisamente all’altezza del titolo italiano e del ritorno in Champions. Manna s’è mosso in anticipo battendo sul tempo la concorrenza sia per KDB, trequartista fuoriclasse senza tempo che compirà 34 anni il 28 giugno e che ora sta chiudendo l’acquisto di una splendida villa sul mare in zona Posillipo (i legali sono in città); sia per l’attaccante canadese nato a Brooklyn, New York, 25 anni e una valanga di gol con il Lilla in cinque stagioni (109 complessivi). Un club che rimanda a un altro spietato dell’area: Victor Osimhen.

Napoli, Osimhen in Arabia?

Il capitolo Osi è fondamentale. Perché il tesoro che De Laurentiis ha deciso di mettere a disposizione della crescita ulteriore di un Napoli già campione si fonda sui 70 milioni ricavati dalla cessione di Kvara al Psg a gennaio e sui 75 milioni che dovrà portare la cessione di Osi attraverso la clausola. Sulle tracce di Victor è tornato di prepotenza l’Al-Hilal: la Juve ci ha provato offrendo 85 milioni di euro, considerando che l’escape è valida esclusivamente per l’estero, ma il Napoli non ha voglia di rinforzare una concorrente in Italia. Ovviamente. E così, tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen: la prospettiva di stipendio, per lui, sarebbe superiore a 30 milioni di euro (la richiesta si aggira intorno ai 40). Anche il Galatasaray aspetta e incalza: ha i 75 milioni da investire e per convincere Osi è pronto a offrire 15 milioni di ingaggio a stagione.

Napoli, la lista

Per la cronaca: Manna ha messo le mani anche sul kosovaro Edon Zhegrova, 26 anni, esterno destro d’attacco del Lilla, e nel frattempo lavora per il trequartista Kang-in Lee del Psg (soprattutto se Anguissa andrà in Arabia). In lista c’è sempre Davide Frattesi, pallino del Napoli già a gennaio: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale in questo momento è interamente concentrato sulla finale di Champions contro il Psg. Capitolo da riaprire e approfondire a tempo debito. In Germania raccontano anche dell’interesse per la freccia francese Leroy Sané, 29 anni, in scadenza con il Bayern.