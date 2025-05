Il primo effetto della permanenza di Antonio Conte si è avvertito sul mercato. Inevitabile, del resto. Il Napoli, nonostante l’incertezza e l’eventualità fino a poco fa molto concreta di un avvicendamento in panchina, lecitamente e opportunamente aveva cominciato a muoversi per tratteggiare o addirittura chiudere in corretto anticipo una serie di operazioni. A cominciare da quella per ingaggiare Kevin De Bruyne a parametro zero : sarà lui il primo acquisto della nuova era dei campioni d’Italia. Il ds Manna, bravo ad anticipare la concorrenza e a convincere KDB al tramonto della sua straordinaria esperienza decennale con il City, ha virtualmente chiuso anche per Jonathan David, attaccante canadese di 25 anni svincolato dal Lilla, e per il suo compagno di squadra Edon Zhegrova , ala destra kosovara di 26 anni che il direttore sportivo avrebbe già voluto acquistare a gennaio, dopo l’addio di Kvara (il club francese rifiutò la trattativa). E se Zhegrova sembra un colpo che mette d’accordo tutti, per David sono in corso riflessioni. Tutto normale, del resto: le indicazioni di Conte sono come sempre l’imprescindibile linea guida della costruzione della squadra che dovrà districarsi con la stessa ambizione in campionato, in Champions, in Supercoppa e in Coppa Italia. E così, beh, sono tornati in ballo anche profili offensivi precedentemente valutati: da Moise Kean della Fiorentina - 25 anni e clausola rescissoria da 52 milioni che scadrà il 15 luglio - a Viktor Gyökeres , i pezzi da novanta che un anno fa sono stati in lista Manna. A Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, e l’occasione Darwin Nuñez del Liverpool, uruguaiano di 25 anni che in Premier ha collezionato appena 8 presenze in stagione.

De Bruyne-Napoli, è tutto pronto

L’ingaggio di De Bruyne, un fuoriclasse puro che compirà 34 anni il 28 giugno, mette d’accordo tutti: i suoi legali sono stati a Napoli fino a un paio di giorni fa sia per limare i dettagli dell’accordo con il club azzurro - un biennale con opzione - sia per definire l’acquisto della villa che ospiterà l’ampio entourage familiare di Kevin. In zona Posillipo, Vesuvio negli occhi e mare a un palmo, privacy e atmosfera giuste: così come da esigenze personali. De Bruyne, in questo momento, è in vacanza a Ibiza e in attesa di comunicazioni in merito alle visite mediche e alla presentazione. Tutto in evoluzione, anche perché bisognerà capire se i tempi coincideranno con gli impegni della nazionale belga (in campo il 6 giugno in Nord Macedonia). Dove tra l’altro incontrerà il suo futuro compagno Lukaku.

Mercato Napoli, anche Kang-in Lee nella lista

Per il resto, in lista c’è anche Kang-in Lee, centrocampista coreano di 24 anni che un anno fa finì sul tavolo delle trattative con il Psg per Osi e Kvara. All’epoca fu ritenuto incedibile, oggi invece ha una valutazione molto elevata. A centrocampo, però, ci sarà traffico: Anguissa è richiesto in Arabia dall’Al-Qadisiyya e il Napoli segue Davide Frattesi (25 anni, Inter) e l’olandese Kenneth Taylor (23 anni, Ajax).

Napoli, Meret rinnova: manca l'ufficialità

Nel frattempo, si attende l’annuncio anche per il rinnovo di Alex Meret, campione d’Italia però a scadenza. Ancora per poco: tutto è pronto e in attesa di comunicazione ufficiale.