Calciomercato Napoli, duello con l'Inter per Bonny: Conte vuole l'erede di Lukaku

E venne il giorno di Ange-Yoan Bonny. Yoan, come da profilo social che vale ormai una carta d’identità personalizzata. Chiariti i connotati, la sostanza della storia: sembra proprio che questo sia il suo momento. Uomo mercato ai piani alti della Serie A: il centravanti del Parma piace molto al Napoli e anche all’Inter. Un duello in piena regola, una sfida per un attaccante giovane (ha 21 anni) che ha grandi mezzi fisici e un potenziale tutto da scoprire. Nel campionato appena concluso è partito forte, in maniera quasi sbalorditiva come tutta la squadra inizialmente allenata da Pecchia, ma gradualmente ha accusato le medesime difficoltà di tutto il gruppo, salvo poi chiudere la stagione in crescendo. Con la salvezza. E una buona prestazione alla penultima, concitata e agitatissima giornata andata in scena tra il Tardini e San Siro; quella di Parma-Napoli e Inter-Lazio. Quella probabilmente decisiva per lo scudetto.