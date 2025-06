Dall'Inghilterra: "Il Napoli mette gli occhi su Chalobah"

Il Napoli è scatenato sul mercato: De Laurentiis e Manna vogliono regalare ad Antonio Conte quella squadra competitiva che gli hanno promesso e che l'ha convinto a rimanere sulla panchina degli azzurri. Ora è arrivato il momento dei fatti. Il direttore sportivo sta accelerando nelle trattative per Ndoye e Lee , attende sviluppi invece per quella che porterebbe Frattesi a Napoli. Stessa situazione per Beukema , che però non sarebbe l'unico nome per rinforzare la difesa. Infatti sulla lista di Manna ci sarebbe anche Trevoh Chalobah .

"Napoli, Chalobah nella lista di Manna"

Stando a quanto riportare dal The Telegraph, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale del Chelsea. I Blues lo valuterebbero 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro, e non sarebbe incedibile. Chalobah con Maresca in panchina ha giocato 33 partite nell'ultima stagione tra Premier League, Conference League Fa Cup e Coppa di Lega. 3 gol, un assist e la Conference alzata dopo la finale contro il Betis, giocata da titolare. Inoltre Conte lo ha già visto da vicino Chalobah: i due si sono incontrati quando l'allenatore italiano era sulla panchina del Chelsea e il difensore una giovane promessa dell'Academy. È stato proprio Conte a chiamarlo le prime volte in prima squadra convocandolo in Premier League e in Fa Cup nella stagione 2017/2018.