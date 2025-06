Napoli, nessuno sconto all'Al-Hilal per Osimhen: tutto sull'offerta e sulle tempistiche

Napoli, il punto sulla trattativa con l'Al-Hilal per Osimhen

Per la precisione: De Laurentiis pretende i 75 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor fino al 2026 - 76,5 con le tasse -, mentre l'Al-Hilal s'è spinto fino a 66,5 milioni netti. Il Napoli non ha alcuna intenzione di praticare sconti: dentro o fuori, semplice. I tempi, tra l'altro, sono molto stretti: martedì si chiuderà la finestra di mercato aperta per i club impegnati al Mondiale per club e la squadra di Inzaghi vorrebbe decollare per gli States con Osimhen. I contatti tra le due società sono continui. Sullo sfondo resta il Galatasaray, ormai praticamente rassegnato a perdere la sua stella nonostante lo sforzo economico per trattenerlo (offerta da 26 milioni).