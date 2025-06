Attesa per De Bruyne

Insieme al giovane giocatore, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell'Empoli prima di andare in prestito alla Pro Sesto nel 2023-24 in Serie C, ci potrebbe essere anche un big molto atteso. Kevin De Bruyne, svincolato dal Manchester City e in parola con il Napoli, è atteso a Villa Stuart dopo gli impegni con il Belgio. Grande attesa, quindi, per i tifosi del Napoli.