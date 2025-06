La Svizzera e le qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, le vacanze estive e poi si vedrà. Il futuro di Dan Ndoye non è strettamente legato al Bologna , anzi. L'attaccante è nel mirino del Napoli già dallo scorso gennaio, con la partenza di Kvaratskhelia in direzione Parigi, e ora non nasconde quanto le parole di stima da parte di Antonio Conte gli abbiamo decisamente fatto piacere. Nel poker calato dagli elvetici contro il Messico c'è anche la firma del classe 2000 che ai microfoni di Rsi Sport ha parlato anche dei rumors di calciomercato che lo riguardano.

Ndoye: "Il Napoli e l'interessamento di Conte? È sempre una cosa bella"

"Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po' di vacanze e vediamo. Il Napoli mi vuole? Certo, quando una squadra vince lo Scudetto e un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al Bologna e gioco per la Nazionale, voglio pensare solo a questo", ha detto l'esterno offensivo sorridendo. Il corteggiamento del club di De Laurentiis inorgoglisce Ndoye che sembra quindi pensare seriamente, vista l'insistenza del direttore sportivo Manna, a un futuro non troppo lontano all'ombra del Vesuvio.