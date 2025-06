Calciomercato Napoli, Natan ceduto al Real Betis: le cifre

Mentre il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata, si sblocca anche il mercato in uscita. Si aspetta ancora per la cessione di Osimhen, mentre intanto è ufficiale quella di Natan al Real Betis. Dopo la disastrosa stagione nell'anno tra i due Scudetti, il difensore brasiliano era stato ceduto in prestito al club spagnolo, dove si è reso protagonista di un'ottima stagione portando il Betis ad esercitare il diritto di riscatto.