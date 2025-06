Napoli-De Bruyne, ci siamo. Accordo su tutto, contratti pronti: quando può arrivare in Italia

Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli : le parti hanno raggiunto un accordo totale e i contratti sono stati approvati. Manca ormai soltanto la firma del centrocampista belga ma è questione di ore. De Bruyne sarà così in Italia entro la fine di questa settimane per la firma vera e propria e le visite mediche. Poi, dopo qualche settimana di vacanza, si unirà ufficialmente ai campioni d'Italia.

Napoli-De Bruyne ultime news: quando può arrivare in Italia

L’operazione è in fase avanzata: il prossimo step saranno le visite mediche, che si svolgeranno entro la fine di questa settimana. Se tutto procederà come previsto, il colpo De Bruyne sarà presto ufficiale, segnando un acquisto di altissimo profilo per il Napoli in vista della prossima stagione.