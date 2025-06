Napoli, il giorno di De Bruyne: visite mediche a Roma

Kevin De Bruyne, 22 titoli in bacheca e il vanto di aver segnato la storia del calcio mondiale in diciassette anni di carriera, pioverà oggi dal cielo di Roma sul pianeta del calcio italiano. Lo ha ingaggiato il Napoli a parametro zero con un super investimento, collocandolo di diritto nella bacheca degli epigoni di Maradona riservata a pochi eletti come Zola, Hamsik, Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Kvaratskhelia e Osimhen , ma a beneficiare della sua classe senza tempo e senza età sarà l’intero movimento. Il suo ingresso nella rosa dei campioni di Antonio Conte sarà ufficiale nel momento in cui firmerà il contratto negli uffici di FilmAuro con De Laurentiis, e ovviamente dopo aver superato le visite mediche in programma di buon mattino a Villa Stuart, la clinica romana sulla Trionfale. Un colpo di genio della toponomastica.

Il genio

Kevin incarna perfettamente il concetto spesso molto abusato di fuoriclasse: lo ha conquistato in campo dal 2008 tra Genk, Werder Brema, Chelsea, Wolfsburg e soprattutto a Manchester con il City dal 2015 all’ultima partita giocata il 25 maggio a Craven Cottage contro il Fulham; e poi dal 2010 con il Belgio. Di lui hanno detto di tutto, e tutte cose straordinarie, e ora se lo godranno il Napoli e il suo popolo. Tra le sue medaglie di ammiraglio del calcio spiccano i 170 assist serviti in 422 partite giocate dal 2015 con il City tra Premier e coppe che lo rendono il primatista indiscusso dei cinque top campionati d’Europa davanti a Messi (147), Müller (146 ) , Salah (128) e Di Maria (123). Kdb è un maestro che compirà 34 anni il 28 giugno e che dopo la scadenza del contratto con i Citizens, che lo hanno festeggiato come si deve a una leggenda, ha accettato una nuova sfida stimolante, prestigiosa e impegnativa: la preparazione fisica di Conte potrebbe garantirgli una terza giovinezza in cui predicare calcio dall’alto della sua classe straordinaria, ma dovrà macinare chilometri.

I magnifici otto

La sua presentazione andrà in scena a luglio a Napoli e poi, dal 17, partirà con la squadra per il primo ritiro a Dimaro. Oggi, dicevamo, arriverà a Roma a bordo di un jet con alcuni membri del suo entourage, svolgerà le visite mediche, firmerà e andrà subito in vacanza, meritata dopo gli impegni supplementari con la nazionale. Per Kevin è pronto un contratto biennale con opzione sul terzo anno, con bonus alla firma. Il piano di acquisto della villa a Posillipo s’è complicato all’improvviso: tutto da rifare, tant’è che ieri a Napoli è arrivato un membro del suo pool legale per affrontare la questione di una nuova ricerca in zona Posillipo. Con il club, invece, è stato tutto definito martedì: il ds Manna è stato l’inventore di questa operazione che ha sollevato prima incredulità, mista a ilarità, e poi irrefrenabile entusiasmo tra i tifosi; l’ad Chiavelli, l’unico ponte incrollabile tra le origini, il presente e il futuro luminoso del ciclo Adl, è stato invece l’uomo che ha avallato un cambiamento epocale per il Napoli, pilotando l’ingaggio a parametro zero di un fuoriclasse di 34 anni in assoluta controtendenza rispetto alla politica aziendale; e il presidente De Laurentiis ha poi spinto il bottone dei sogni. Dopo Marek, il Pocho, il Matador, il Pipita, Ciro, Kvara e Osi ha regalato Kdb al Napoli. Il magnifico ottavo della sua magnifica era. Il candidato agli Oscar del mercato 2025