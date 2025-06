Dalla Spagna: Napoli vicino a Juanlu Sanchez

Non solo De Bryune. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Napoli è in vicino ad arrivare anche a Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha incontrato la dirigenza del club spagnolo per trovare l'accordo per un profilo ritenuto ideale come pedina nel ruolo di vice Di Lorenzo.