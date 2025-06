Juanlu al Napoli, Manna in pressing. Dalla Spagna: "C'è una clausola"

Marianucci, De Bruyne e Musah, ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Il mercato azzurro, guidato da De Laurentiis e condiviso con Manna e Conte, è già entrato nel vivo: l'ex Empoli e KDB hanno sostenuto le visite mediche, mentre il centrocampista del Milan è in pugno. Non solo, però. Il ds Manna è volato in Spagna per trattare Juan Luis Sanchez Velasco con il Siviglia , terzino destro di 21 anni che si sta mettendo in mostra nell'Europeo U21 con la Spagna e che è già risultato decisivo nella prima partita contro la Slovacchia (vittoria per 3-2) con un assist. Andrebbe a completare la coppia su quella fascia con Di Lorenzo e darebbe a Conte un'opzione di qualità in più, anche per il ruolo di esterno alto, che ha già ricoperto in carriera.

Napoli, la clausola su Juanlu

Juanlu ha il contratto che scade nel 2029 (rinnovato due mesi fa) e, come riportano i media spagnoli, una clausola da 40 milioni di euro. L'offerta del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni: si tratta. Come scrive Marca, Manna giovedì ha incontrato il ds del Siviglia, Antonio Cordón, e gli agenti del giocatore, rappresentato da AS1 per accelerare le operazioni. Lo scorso gennaio il Galatasaray aveva presentato un'offerta di 11 milioni di euro per il terzino a fronte di una richiesta del Siviglia di 15. Proprio la cifra che ora mette sul piatto il club azzurro. Non a caso, dalla Spagna hanno rilanciato l'indiscrezione che il Siviglia avrebbe già individuato il sostituto di Juanlu: si tratterebbe di Hugo Rincón, in questa stagione in prestito dall'Athletic Bilbao al Mirandés nella serie b spagnola.

I numeri di Juanlu e la richiesta del Siviglia

Juanlu è un esterno moderno, rapido, bravo a giocare in ampiezza e dentro il campo. Nell’ultima Liga ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 4 assist; e ancora, 3 partite di Coppa del Re con un gol e un assist. Il Napoli lo ritiene perfetto per rinforzare l’asse destro. Il Siviglia chiede una ventina di milioni, non c’è ancora l’accordo, ma il calciatore ha l’accordo con il club azzurro e questo è un punto di partenza decisamente importante.