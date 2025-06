Calciomercato Napoli, Nunez non è più solo teoria: Lookman e Lucca le alternative

Il Napoli ha vinto lo scudetto con il sesto attacco del campionato: un dato che aumenta il valore dell’impresa della squadra di Antonio Conte, ma che allo stesso tempo moltiplica la necessità di reperire gol e incrementare il peso offensivo sia agendo sugli esterni, sia rafforzando il parco attaccanti. Con Simeone in uscita e Raspadori richiesto e valutato 30 milioni, gli ingressi potrebbero anche essere due. Fermo restando la risoluzione del problema Osimhen , perché allo stato, e dunque dopo il rifiuto opposto al pozzo di petrolio offerto dall’Al-Hilal (40 milioni di euro d’ingaggio), trattasi di problema di mercato. Un freno, il mancato incasso dei 75 milioni della clausola. Si vedrà: il valzer è appena cominciato. Ma contemporaneamente il Napoli fa valutazioni e disegna piani d’azione: dopo aver lasciato andare Jonathan David , bloccato proprio nei giorni dello scudetto, l’attenzione è stata trasferita innanzitutto su Darwin Nuñez , 26 anni il 24 giugno, il centravanti del Liverpool pronto a ricominciare altrove dopo tre anni nel Merseyside. E ancora: Manna lavora anche in Italia per Ademola Lookman dell’Atalanta, 27 anni, e Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni.

Il Napoli punta forte su Nunez

Darwin, uruguaiano come il Matador, è stato accompagnato all’inizio della sua carriera dalla definizione di nuovo Cavani. Certo, lui i capelli li raccoglie sempre e invece Edi lo faceva raramente, essenzialmente quando si allenava, ma sono dettagli. Il dato saliente è che Nuñez vuole cambiare aria e lasciare i Reds, a maggior ragione dopo una stagione in cui ha raccolto briciole in termini di continuità: 1.118 minuti in Premier distribuiti su 30 presenze, di cui appena 8 da titolare. I numeri stagionali, nel grigiore ambientale, sono diventati esigui: 5 gol, 7 in totale contando anche le coppe (uno in Champions). La vittoria del campionato non ha mitigato la sua voglia di andare via; e così, dopo aver rifiutato la Saudi sia a gennaio sia nei giorni della finestra ad hoc aperta per il Mondiale per club, il Napoli s’è messo a lavorare. Un metro e ottantasette, energia e forza fisica esplosiva, Darwin ha le caratteristiche perfette per il gioco di Conte.

Napoli, le alternative per l'attacco sono Lookman e Lucca

C’è anche un fronte italiano parallelo. Che porta innanzitutto a Lookman, desiderio datato mai nascosto che in un colpo solo risolverebbe il problema del gol e dell’impatto sulla fascia sinistra. La Dea, però, non vorrebbe cederlo; o comunque per una cifra notevole, irrinunciabile, vicina ai 60-70 milioni. Molto più abbordabile, invece, Lucca: con lui c’è già l’accordo, mentre con l’Udinese va ancora trovata la quadra: valutazione intorno ai 30 milioni, più o meno quella che il Parma riconosceva a Yoan Bonny. Lucca, comunque, è un obiettivo datato: Manna lo segue da un anno. Due metri e due di altezza, la confidenza con la porta e la personalità sono argomenti seri.