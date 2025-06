De Bruyne carica il Napoli, le prime parole ai tifosi: "Progetto giusto, mi impegnerò per vincere"

De Bruyne: "Odio perdere. Sui tifosi del Napoli vi dico che..."

"Sono uno che vince, voglio vincere le partite. Sono sempre stato così: odio perdere", sottolinea l'asso belga nell'intervista. "La squadra ha vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi sono in Champions League. Penso che potremo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere, sono ambiziosi, sono una bella squadra. Era un bel progetto per me e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". L'ex City spende anche parole al miele per i tifosi azzurri: "Ricordo che i suoi tifosi erano molto rumorosi, un po' pazzi ma va bene così (ride, ndr). Credo di capire un po' Napoli, come la città sostiene la squadra: era qualcosa di cui volevo far parte. Forse bisogna abituarsi un po' all'inizio ma se tante persone sostengono la squadra ci sarà una bella atmosfera e noi dovremo portare a casa dei risultati".