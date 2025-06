Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo…

Ademola Lookman, Federico Chiesa, Dan Ndoye, Noa Lang: il Napoli cala il suo poker di esterni offensivi di fascia sinistra, uno più stuzzicante e interessante dell’altro, ognuno con certe caratteristiche, più o meno tutti con un potenziale offensivo di ottimo livello tra gol e assist. Ne ha realizzati 15 il nigeriano dell’Atalanta, mentre sono 11 quelli che Lang ha collezionato in Eredivisie (con 10 assist). Una costante proprio come Ndoye, essendo entrato in lista già a gennaio dopo l’addio di Kvara, ma che rispetto all’alfiere svizzero del Bologna ha costi sicuramente più contenuti. Piace Noa, e a lui piace da mesi l’idea di trasferirsi al Napoli: lo avrebbe già fatto in inverno se solo il Psv, il club a cui è legato da un contratto fino al 2028 non avesse bloccato l’affare. Ma ora la storia è cambiata. Per lui e anche per gli altri: al prezzo giusto sono tutti ritenuti cedibili.