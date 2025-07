Napoli all'assalto di Nuñez e Lucca: ecco la strategia di De Laurentiis

NAPOLI - Che il Napoli stesse lavorando seriamente a due piste per l’attacco era molto chiaro, ma dopo il contatto diretto con l’Udinese per Lorenzo Lucca bisogna registrarne anche uno estremamente autorevole per Darwin Nuñez con il Liverpool. O meglio, con l’uomo incaricato di gestire l’eventuale uscita dell’attaccante uruguayano dai Reds in veste di intermediario: Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani. Una riunione andata in scena di recente che ha coronato i contatti accesi e gestiti sin dall’inizio dal ds Manna. Nuñez, come noto, non è soltanto pronto a lasciare il Liverpool, ma ha anche aperto con entusiasmo all’ipotesi di trasferirsi al Napoli, la squadra campione d’Italia, la squadra di Antonio Conte che è pronta a difendere il titolo e a tornare in Champions guidata da un fuoriclasse di nome Kevin De Bruyne. Il primo colpo (a zero) messo a segno nei giorni della festa scudetto, ma soprattutto uno slogan delle ambizioni e della serietà del progetto. Non è un caso che Darwin, destinatario di offerte sicuramente più allettanti dal punto di vista economico in Arabia Saudita, abbia dato la priorità alla proposta del Napoli.