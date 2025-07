Napoli, un tris più Lang: Manna si informa per Fofana del Lione

Quindici giorni a partire da oggi per il ritorno in campo dei campioni d’Italia. Il Napoli ricomincerà a lavorare il 17 luglio a Dimaro , in Val di Sole, e considerando la lunga serie di trattative messe in piedi dal club, accennate o ben articolate, la rosa potrebbe già presentare una fisionomia molto simile a quella definitiva. Ideale. Se solo fosse possibile saltare sulla macchina del tempo, magari prendendo in prestito una DeLorean, sarebbe tutto più semplice. E invece, niente da fare: mercato e segreti. E dubbi. Con qualche piccola (grande) certezza: Noa Lang, 26 anni , sarà il primo degli esterni offensivi di sinistra che arricchiranno il reparto avanzato di Conte e che, nei piani, dovranno (dovrebbero) incrementare il numero dei gol e degli assist. Si attendono annuncio e brindisi. Con serenità assoluta: tutto pronto.

La coppia

L’olandese Noa il primo, dicevamo, perché il Napoli presenterà due ali sinistre nuove di zecca: c’è un obiettivo datato, un uomo che piace molto e costa moltissimo, che insieme con un collega difensore rappresenta una coppia di obiettivi targati Bologna. Dan Ndoye, certo, lo svizzero di 24 anni che è puntuale nelle due fasi, che ha talento, che ha muscoli e gamba, gol e idee. Cioè rifinitura: ecco perché il ds Manna lo segue e lo tratta dall’inizio del mercato e anzi da gennaio. Al suo fianco, dicevamo, il centrale difensivo: Sam Beukema, 26 anni, olandese che non vede l’ora di volare con i campioni in Italia e in Champions. Hanno entrambi l’accordo con il Napoli ma ciò che conta anche di più è ovviamente l’accordo tra club: e in questo senso, con il Bologna non c’è ancora l’intesa. Manna proverà ad accelerare per entrambi, ma la distanza minore è certamente sul fronte Beukema: offerta da 25 milioni più Alessandro Zanoli, profilo molto gradito a Italiano, contro-richiesta da circa 35 milioni. Più ampia la forbice per Ndoye: 45 milioni la prima domanda, qualcosa in meno con Zanoli dentro, ma comunque un bel po’.

Gli esterni

Ecco perché Manna ha continuato a guardarsi intorno, andando anche a bussare alla porta del Lione per Malick Fofana, belga di 20 anni, una certa fila di pretendenti anche chic (tipo il Bayern). Il ds si è informato. Così come è accaduto per il venticinquenne inglesino Jadon Sancho del United - forte in orbita Juve - e per Federico Chiesa, 27 anni, quota Liverpool, agente Ramadani; l’intermediario dell’operazione Nuñez. Fronte esterni, però di destra e più arretrati, cioè terzini, resta viva l’attesa per scoprire l’epilogo della maratona per lo spagnolo Juan Luis Sanchez Velasco, 21 anni, per il mondo del calcio semplicemente Juanlu: il Siviglia, il suo club, ha problemi finanziari e oneri da rispettare, e così il Napoli s’è messo in attesa forte di un’offerta da 12 milioni più 2 di bonus. Stop. Richiesta: 20 milioni. Troppi. Attendere prego.

L'addio a Rafa Marin

A proposito di Liga: è cominciato il viaggio di ritorno di Rafa Marin, andaluso, verso la Spagna. Rafa si presenterà oggi nella sede del Villarreal, a Vila-real, provincia di Castellon, per svolgere le visite e firmare. Operazione in prestito: subito un milione al Napoli più il diritto di riscatto fissato a 15.