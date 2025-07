Napoli, c'è già l'intesa per Miretti: è più di un'ipotesi

Napoli, ora tocca a Ndoye: il Bologna chiede 50 milioni

Dopo Lang, l’altro esterno nel mirino resta Dan Ndoye (24), ora in ritiro con il Bologna. Costa tanto, la richiesta è di 50 milioni, prezzo elevato perché il suo club - dopo Beukema - non vorrebbe privarsi di un altro gioiellino. Lo ha confermato ieri anche l’ad Claudio Fenucci. Il Napoli, però, resta in pressing fiducioso. Serviranno pazienza e diplomazia. Il giocatore, pur non forzando col Bologna per l’addio, è lusingato dalla corte di Conte e di Manna, con cui ha già discusso - tramite il suo agente - di stipendio e durata contratto. La mancata cessione di Lucumì, la cui clausola è ormai scaduta, potrebbe essere un assist per il Napoli. Ma oggi resiste ancora una certa distanza tra le parti. Manna vorrebbe sempre inserire Zanoli (24) nell’affare per ridurla.