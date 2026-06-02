Napoli, Rabiot apre ad Allegri: ingaggio nei parametri. In lista Kovar e Dodo

Adrien Rabiot è l’idea di inizio mercato più affascinante del Napoli : è virtualmente arrivato Massimiliano Allegri in panchina e nella lista virtuale che il ds Manna e il nuovo allenatore in pectore stanno componendo è comparso anche il nome del centrocampista della nazionale francese . E del Milan . Ma sia chiaro, non è ancora possibile dare ai pensieri i connotati della concretezza per un paio di ottimi motivi: Max non è stato annunciato ufficialmente e in questo caotico momento il Diavolo non ha un allenatore e tantomeno una dirigenza con cui Rabiot e il suo entourage possano dialogare del futuro . Ma sullo sfondo qualcosa si muove: Adrien vuole giocare in Champions , competizione che a Milano non disputerebbe a differenza di quanto accadrebbe al Maradona ; e poi, cosa fondamentale, il suo rapporto con Allegri è solidissimo . È un tandem d’autore : parli di uno e pensi all’altro. Hanno cominciato alla Juve , Max lo ha voluto anche a San Siro e lui s’è fiondato. E ora, beh, porte aperte al Napoli . Al suo maestro: contatti . E parliamone seriamente appena sarà chiara la situazione milanese e il Mondiale americano , ormai pronto a spalancare le porte alle squadre in arrivo tra Stati Uniti, Canada e Messico diventerà il secondo pensiero. Viva la France come viva è l’opzione tinta d’azzurro . Molto possibile anche per i parametri economici del giocatore : l’ingaggio di Rabiot al Milan è di 3,5 milioni di euro fino al 2028 .

Napoli, Rabiot e McTominay

L’idea è questa ed è molto ambiziosa: Adrien ha 31 anni, è nel pieno della maturità, e anche in una stagione certamente non trionfale ha dimostrato tutto il suo valore riuscendo spesso a fare la differenza. È una mezzala che sposta gli equilibri, un po’ quello che riesce all’uomo che troverebbe al Napoli: McTominay, certo. Rabiot è un po’ l’omologo mancino di Scott per intensità e impatto, strappi e inserimenti, gol e assist. McT è un assaltatore più puro, ma l’altro ha letture e chiavi tattiche di enorme livello: insieme con Lobo, ai suoi fianchi, formerebbero una splendida mediana.

Napoli, il nodo Anguissa

La questione Rabiot va valutata anche alla luce del nodo Anguissa: Frank ha un contratto fino al 2027, avendo il Napoli esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento, ma il quadro dipinto alla fine di una stagione che per lui è stata molto più che sfortunata aveva le tinte fosche dell’addio. Mai come quest’anno, il rapporto con il club va considerato in bilico: è possibile che le strade si separeranno, sì. Anche se l’arrivo di Allegri potrebbe ribaltare la storia: Max è sempre stato un suo estimatore e tra l’altro l’agente del tecnico, Giovanni Branchini, è anche l’agente italiano di Anguissa.

Il Napoli lavora anche per la difesa

Al di là delle questioni relative al centrocampo, il Napoli è molto attivo in difesa: Manna lavora a un terzino destro da affiancare a Di Lorenzo e oltre all’israeliano Anan Khalaili, ventunenne dell’Union Saint-Gilloise valutato 25 milioni che nell’ultima stagione s’è messo in luce in Champions e con il club ha vinto campionato e Coppa del Belgio, ha messo in lista anche Dodo. Il brasiliano della Fiorentina che piace anche alla Roma, 27 anni e il contratto in scadenza nel 2027 (non rinnoverà): vale più o meno 15 milioni. E ancora Mario Gila, 25 anni, centrale catalano della Lazio in scadenza nel 2027: la richiesta è 25 milioni. In porta, invece, il nome forte è Matej Kovar, 26 anni, alfiere del Psv e della Repubblica Ceca pronta al Mondiale. A gennaio, il club di Eindhoven lo ha riscattato dal Bayer Leverkusen per 7 milioni.

Il riscatto di Alisson Santos

A proposito di riscatti: ieri il Napoli ha esercitato il diritto di acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, versando 16,5 milioni. Era scontato, ma il passaggio formale rende ufficiale il secondo acquisto della nuova stagione dopo Hojlund. Due vecchi come nuovi. Le sane abitudini.