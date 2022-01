Roma, fatta per Sergio Oliveira: prestito con riscatto. Salutati i compagni

ROMA - Sergio Oliveira è pronto a vestire la maglia della Roma. È tutto fatto tra i giallorossi e il Porto per lo sbarco del centrocampista a Trigoria, almeno fino a giugno. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. La Roma - tramite la Gestifute - è riuscita a chiudere la trattativa senza inserire l'obbligo di riscatto nell'affare, anche se difficilmente a fine stagione non arriverà il suo trasferimento a titolo definitivo in giallorosso.